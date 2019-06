Tipp zum Wochenende: Bauhaus in Zülpich

in Deutschland

Die Sammlerfreunde Zülpich – Briefmarken; Münzen; Ansichtskarten – veranstalten am 30. Juni im Frankengymnasium die PHILA TOLBIAC 2019, ihren Großtauschtag. Dafür wurde ein Sonderstempel entworfen, der sich mit demThema Bauhaus befasst.

Alltagskultur und Bauhausdesign

Wenig bekannt: Auch Spielzeug wurde vom Bauhaus vertrieben. Der Sonderstempel und ein Belegzudruck zeigen daher ein aus Bauklötzen gebautes Segelschiff. Eingeladen sind alle, die sich für Briefmarken, Münzen und Ansichtskarten begeistern; Thematiker und Architektursammler dürften sich besonders für die Schmuckbelege samt Stempel interessieren.



Zudruck Briefmarkenfreunde Zülpich Bauhaus Plakat

Was alles von der Designschmiede „bauhaus“ gestaltet wurde, zeigen beispielhaft die Belege der Sammlerfreunde Zülpich, die anlässlich ihres Großtauschtages das Jubiläum dieser einflussreichen Architekturschule würdigen.

Am 30. Juni öffnet im Frankengymnasium um 9 Uhr die PHILA TOLBIAC 2019. Der Tauschtag ist bis 14 Uhr geplant. Der Handwerbestempel würdigt ebenfalls das Bauhaus-Jubiläum und zeigt ein Segelschiff, aufgebaut aus dem Bauhaus-Modellbaukasten.

1924 entwarf Alma Siedhoff-Buscher während ihrer Ausbildung am Bauhaus das „Bauspiel“ als Teil des Kinderzimmers im Musterhaus „Am Horn“ in Weimar. Walter Gropius weigerte sich, ihre Arbeit am Bauhaus nach der Geburt des ersten Kindes weiter zu unterstützen, weshalb sie 1927 das Bauhaus verließ und ihren Beruf als Designerin aufgab.

Replikate der Designklassiker sind heute noch beliebt



Seit 1977 produziert eine Spielzeugfirma den Baukasten als so genanntes Replikat, das bis heute erhältlich ist. Die verschiedenen Zudrucke der Belege zeigen das Bauklotz-Segelschiff, ein historisches Bauhaus-Ausstellungsplakat und Alltagsgegenstände wie die berühmte Wagenfeld-Lampe und den heute noch populären Freischwinger.



Ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team“ ist vor Ort. Kontakt/Infos: Clemens Kindler, Keltenweg 38, 53909 Zülpich; E-Mail: ckindler@gmail.com.

