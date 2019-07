Tipp zur Woche: 100. Geburtstag Walter Scheels

Am 8. Juli 1919 wurde in Höhscheid, heute ein Stadtteil von Solingen, Walter Scheel geboren. Der Solinger Verein für Philatelie und Postgeschichte würdigt den immer noch bekannten ehemaligen Bundespräsidenten zu seinem 100. Geburtstag mit einer kleinen Ausstellung, sowie einer Marke Individuell, die er zusammen mit dem FDP-Kreisverband initiiert hat.

Populärer Bundespräsident sang für guten Zweck



Dank vieler Vorbestellungen wird die Auflage der Briefmarke Individuell laut Angaben des Vereins bei über 5000 Stück liegen. Vermutlich ist dies auch daher zu erklären, dass keine offizielle Sondermarke zu Ehren Scheels erscheint, anders als bei vielen anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Das Motiv der Marke auf Privatbestellung folgt einer Radierung des Solinger Künstlers Jan Boomers.

Walter Scheel war früh bei den Liberalen aktiv, trat 1946 in die FDP ein und wurde bereits 1948 Stadtrat in seiner Heimatstadt Solingen. 1974 wurde er zum vierten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Große Popularität erlangte Scheel, der eine Banklehre absolviert und in der Marktforschung gearbeitet hatte, durch seinen singenden Einsatz für wohltätige Zwecke. 1973 sang er mit einem Männergesangverein das Volkslied „Hoch auf dem gelben Wagen“ in der Fernsehshow „Drei mal Neun“. Der Song erschien als Single und führte wochenlang die Charts an.

Sonderstempel würdigt den vierten Bundespräsidenten

Der Sonderstempel wird am 8. Juli 2019 im Rathausfoyer Solingen abgeschlagen.



2016 starb Walter Scheel; Solingen benannte zwei Jahre später den ehemaligen Rathausplatz nach seinem Ehrenbürger. Der örtliche Briefmarkensammlerverein zeigt Scheel zu Ehren die Werbeschau, zu sehen am 8. Juli im Foyer des Solinger Rathauses am Walter-Scheel-Platz. Dann wird von 9 bis 16 Uhr auch ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team vor Ort sein und einen Sonderstempel dabei haben. Der Verein bietet einen passenden Schmuckumschlag an, und auch die Briefmarke Individuell wird zu haben sein.

© Beitragsbild: Verein für Philatelie und Postgeschichte Solingen; Schmuckbeleg aus dem Exponat „Walter Scheel“, Sammlung Günter Hindrichs