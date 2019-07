Portoerhöhung auch bei der Citipost

Am 6. Juli beginnt in Brüssel die erste Etappe der Tour de France 2019. Bei dieser Gelegenheit möchten wir auf eine aktuelle Sonderbriefmarke aufmerksam machen, die an den Ausnahme-Athleten Fausto Coppi erinnert. Am Abend des 29 Juni 1951 durchlebte der Radsportler Fausto Coppi die schmerzlichsten Stunden seines Lebens. Tagsüber hatte er gemeinsam mit seinem jüngeren…