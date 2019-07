Tipp zum Wochenende: Märchenposta 2019 Hofgeismar

in Deutschland

Märchenposta 2019: Am Samstag, 27. und Sonntag, 28. Juli 2019 dreht sich im nordhessischen Hofgeismar wieder vieles um Philatelie und Märchen.

Besucherwertung und Großtauschtag



Die Briefmarkenwettbewerbsausstellung der Offenen Klasse, Märchenposta, zeigt Exponate zu unterschiedlichen Themen. Veranstalter ist die örtliche Briefmarkensammlergemeinschaft von 1932 Hofgeismar. Am Sonntag ist ein Großtauschtag geplant, und die philatelistische Arbeitsgemeinschaft USA/Canada hält ein Regionaltreffen ab.

Besucher können an allen Tagen die ausgestellten Sammlungen in der Stadthalle bewerten und einen Gastrogutschein für zwei Personen gewinnen. Ein Sonderumschlag zur Veranstaltung zeigt passend zum Sonderstempel eine Skulptur, die die junge Dorothea Viehmann und ihren Großvater im Hofgeismarer Stadtteil Schöneberg darstellt.

Die „Viehmännin“ ist eine der wichtigsten mündlichen Quellen der Brüder Grimm für ihre Kinder- und Hausmärchen; 40 Erzählungen stammen von ihr. Ihre Vorfahren väterlicherseits gehörten zu den Glaubensflüchtlingen, die als verfolgte Hugenotten aus Frankreich im 17. Jahrhundert in Hessen Aufnahme fanden. Während der Märchenposta sind Auftritte von Dornröschen und der Märchenerzählerin Dorothea Viehmann, verkörpert von Erika Knauf, geplant. Knauf wird auf Wunsch Sonderumschläge signieren. Ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team schlägt den Sonderstempel ab. Der Schmuckumschlag kann thematisch passend mit der 90-Cent-Marke „Reinhardswald“ oder der „Löwenburg Kassel“ von 2016 beklebt werden.

Öffnungszeiten: Ausstellung und Sonderpostamt am 27. Juli von 15 bis 18 Uhr; Großtauschtag mit Ausstellung und Sonderpostamt am 28. Juli von 9 bis 16 Uhr. Kontakt: Ulrich Reinhardt, Postfach 1264, 34362 Hofgeismar, Tel.: 05671/40783; E-Mail: ulliR1@t-online.de.

Weitere aktuelle und zukünftige Veranstaltungen finden Sie auf den Seiten Treffpunkte, Vorträge, Jugend-Treffpunkte und Auktionskalender.

© Beitragsbild: Briefmarkensammlergemeinschaft Hofgeismar; Schmuckbeleg zur Märchenposta 2019