Inhalt BRIEFMARKEN SPIEGEL im August 2019

Die August-Ausgabe des BRIEFMARKEN SPIEGEL steckt wieder voller interessanter Themen und Überraschungen: Fledermäuse, Weltumseglungen, Raumfahrt, Eichhörnchen und Pfadfinderinnen – wo sonst finden Sie all solche Themen in einem Heft?

Nach unserem Titelthema zur Mondlandung im letzten Heft bleiben wir dieses Mal auf dem Planeten und umrunden die Welt mit Ferdinand Magellan. Walter Köcher beschreibt nicht nur die triumphale Fahrt, sondern auch deren holprigen Start im Titel-Thema des Monats August. Zwei spannende Artikel liefert Autor Jan Sperhake: In der Klassischen Philatelie beschäftigt er sich mit Hochstapelei und er fand viele Ansichtskarten zum Raumfahrer Sigmund Jähn. Mit der Zeit von August dem Starken befasst sich Helmut Caspar in der aktuellen Folge des Münz-Spiegels.

Im aktuellen Teil liefert der BMS wieder alle Daten zu nationalen und internationalen Neuheiten des aktuellen Monats. Und gespannt sein, können Sie sich auch auf das neue Abenteuer von Zinnober Zacke sowie die Briefmarke des Monats aus Jersey, die „Buschige Schwänze und Federohren“ abbildet. Termintipps und weitere philatelistische Themen runden das Servicepaket des Heftes ab.

Wir wünschen Ihnen viel Lesespaß mit dem August-Heft des BRIEFMARKEN SPIEGEL und eine schöne Sommer(-urlaubs-)zeit.

Erste Weltumseglung



Gehen Sie mit Autor Walter Köcher auf eine Weltreise, die vor 500 Jahren begann! Die eindrucksvolle spanische Flotte verließ den Hafen von Sevilla und segelte den Guadalquivir hinab. An der Südküste des Landes bei Sanlúcar de Barrameda aber war vorerst Schluss. Einflussreiche Persönlichkeiten Spaniens versuchten, die Weiterfahrt zu verhindern. Denn an der Spitze des Unternehmens stand ein Portugiese: Fernão de Magalhães, eingedeutscht Ferdinand Magellan. Erst am 20. September durfte die Flotte auf allerhöchste Weisung König Karls I. die Fahrt endlich fortsetzen. Seien Sie dabei, wenn die Schiffe ihren Weg fortsetzen …

„Einer von uns!“

Der 50. Jahrestag der ersten Mondlandung bringt das Thema Raumfahrt aktuell wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Mit dem NVA-Offizier Sigmund Jähn schickte die DDR im Jahre 1978 den ersten Deutschen ins Weltall. Autor Jan Sperhake hat die Archive durchforstet und einige schöne Belege für den Ansichtskartenspiegel zusammengestellt. Was das Ganze mit dem Sandmännchen zu tun hat? Sehen Sie selbst …

Pionierraketenpost und kosmische Post

Liebe kommt, Liebe geht

„Wenn Du mit jemand ins Bett gehst, bedenke auch die Folgen“, so mahnt der undatierte Coseldukat aus der Zeit Augusts des Starken. Interessant, welche moralischen Botschaften sich auf Münzen unterbringen lassen bzw. ließen. Helmut Caspar berichtet mehr darüber und blickt auf skurrile Hintergründe.

