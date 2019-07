Seit 100 Jahren Pfadfinderinnen auf Jersey

Auf der britischen Kanalinsel Jersey gibt es über 500 Pfadfinderinnen, die in 27 Gruppen organisiert sind. Für den 6. August hat die Jersey Post sechs Briefmarken – mit Werten zu 52, 67, 80, 85, 99 Pence und 1,15 Pfund – zum Thema „100 Jahre Pfadfinderinnen auf Jersey“ angekündigt. Derzeit gehören der internationalen Pfadfinderbewegung über 40 Millionen Kinder und Jugendliche aus über 200 Ländern an. Zu ihren Zielen gehören Charaktererziehung, Zuverlässigkeit, gegenseitige Unterstützung, Übernahme von Verantwortung für die Gemeinschaft und nachhaltiger Umgang mit der Natur.

Die Ursprünge der Pfadfinderbewegung liegen in England. 1907 führte Robert Baden-Powell, ein früherer Ausbildungsoffizier der britischen Armee, das erste Pfadfinderlager durch. Ein Jahr später fasste er in einem Handbuch „Scouting für boys“ die Grundlagen des Pfadfinderwesens zusammen. Als bei einem Pfadfindertreffen unerwartet Mädchen auftauchten, initiierte Baden-Powell einen eigenen Zweig für Pfadfinderinnen und hielt in seiner Schrift „Girl Guides“ Überlegungen zum Persönlichkeitstrainig für Mädchen fest. 1910 wurde in England die „Girl Guides Association“ gegründet. Zu den frühen Wegbereiterinnen der weiblichen Pfadfinder gehören Robert Baden-Powells Schwester Agnes und seine Ehefrau Olave.

Zum Ausgleich: Fußball und Gitarre

Die sechs Markenwerte sind jeweils vier Zentimeter breit und drei Zentimeter hoch und wurden vom Illustrator Nick Shewring entworfen, hergestellt hat sie die neuseeländische Druckerei Southern Color Print. Der Grafiker Nick Shewring lebt in Bristol und hat sich auf Briefmarkendesign spezialisiert. Bislang hat er über 200 Briefmarkensätze für 40 verschiedene Länder gestaltet. Shewring lobt an seiner Arbeit „das breite Spektrum der Themen“, das sowohl Dinosaurier als auch zu Satelliten umfasse und von Freimaurersymbolen auf Barbados zu topografischen Antarktiskarten reiche. Zum Ausgleich kickt Shewring für die Freizeitfußballer „Redland Ramblers“ und spielt Bluesgitarre.