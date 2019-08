Portoerhöhung im September: Paketporti steigen

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts herrscht Aufbruchstimmung und es besteht Vertrauen in den technischen Fortschritt. Die Brüder Wright experimentieren mit Flugversuchen. Zunächst unternehmen sie Gleitflüge, später heben sie sie mit propellergetriebenen Motor-Doppeldeckern ab und entwickeln aerodynamische Steuerungssysteme. In Paris fahren elektrische Züge und die Schaufenster der europäischen Metropolen werden elektrisch beleuchtet. Auch die Bilder lernen…

Zwischen dem 15. und 18. August 1969 besuchten etwa 400 000 Menschen das Woodstock-Festival. Sein voller Titel lautete „Woodstock Music & Art Fair presents An Aquarius Exhibition-3 Days of Peace & Music“. Es wurde unter freiem Himmel nahe der kleinen Städte Woodstock und Bethel im Bundesstaat New York veranstaltet. Insgesamt 32 Musikgruppen und Künstler traten…