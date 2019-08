Faster, Harder, Louder – Philatelie zum 30. Wacken-Festival

Das klingt nicht gut: In einer am 20. August 2019 versandten E-Mail aus der Philatelieabteilung der isländischen Post wird mitgeteilt, dass die Briefmarken- und Philatelieabteilung „Postphil“ zum Ende des Jahres geschlossen wird. Grund dafür sei, dass die Anzahl von Kunden von Jahr zu Jahr rückläufig und die Abteilung unprofitabel sei. Der neue CEO von Islands…

Hans-Werner Salzmanns neue philatelistische Studie zum Sanitätsdienst führt uns in eine Gegend mit gleich drei Garnisonen. Natürlich hatten beide Residenzstädte, Berlin und Potsdam, jeweils eine, doch konnte sich auch Spandau Garnisonsstadt nennen. Zum Auftakt schildert Salzmann die Entwicklung des Sanitätsdienstes von der Antike bis in die Neuzeit, ehe er sich dem Sanitätswesen in Preußen zuwendet.…