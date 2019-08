Tipp zum Wochenende: Eisenbahnjubiläum Dessau

in Sammelwelten

Briefmarkensammler Dessau-Roßlau mit Belegprogramm zum Jubiläum des Bahn-Ausbesserungswerks Dessau am 31. August vor Ort.

1929 richtete die Reichsbahn in Dessau ein Ausbesserungswerk ein. Heute zeichnet es innerhalb der DB Fahrzeuginstandhaltung für die schwere Instandhaltung der elektrischen Fahrzeuge verantwortlich. Das bedeutet, dass die Dessauer Eisenbahner alles erledigen, was die Kollegen an den Stationierungsorten der Lokomotiven und Triebwagen nicht bewältigen können.

Zum Glück ohne strategische Bedeutung

Die Elektrifizierung des deutschen Schienennetzes hatte seinerzeit in zwei Gegenden begonnen. In Süddeutschland setzten erst die Länderbahnen, ab 1920 die Reichsbahn auf die Wasserkraftvorkommen. In Mitteldeutschland lud der Kohlereichtum dazu ein, die elektrische Traktion zu erproben. Dort hing bereits 1911 über der Strecke Dessau – Bitterfeld der Fahrdraht. Für die Versuche war sie nicht nur der Braunkohlevorkommen wegen ausgewählt worden, sondern auch aus militärischen Gründen, denn sie hatte anders als weitere ins Auge gefasste Strecken keine strategische Bedeutung.

Jubiläumsfest mit Sonderzug

Seinen 90. Gründungstag feiert das Werk mit einem Tag der offenen Tür, zu dem die Besucher an Lokmitfahrten, Werk- und Produktionsführungen teilnehmen können. Eine Ausstellung historischer Eisenbahnuniformen steht ebenso auf dem Programm wie ein buntes Kinderprogramm. Das DB Museum Nürnberg plant zudem, einen Sonderzug von Nürnberg nach Dessau-Süd einzusetzen.

Briefmarken Individuell und Umschläge



Der Briefmarkenverein Dessau-Roßlau beteiligt sich an der Veranstaltung mit drei Briefmarken Indviduell und drei Schmuckumschlägen, die nur vor Ort während des Jubiläumsfestes erhältlich sind. Bei der Deutschen Post gaben Werk und Briefmarkenfreunde einen Sonderstempel in Auftrag. Eine Werbeschau mit verschiedenen Sammlungen zum Thema Eisenbahn rundet die Veranstaltung am 31. August ab.

