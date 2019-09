Präsentation in Leipzig: Sonderstempel für Clara Schumann

Vom 6. bis 8. September 2019 findet in Apolda das „Heißluftballontreffen“ statt. Am Freitag, den 6. September, starten die Ballons um 17.30, am Samstag um 6.30 und 17.00 und am Sonntag um 6.30. Das ganz Besondere dabei: Mit den Heißluftballons wird auch Luftpost befördert. Die genaue Veranstaltungsadresse des Apoldaer Heißluftballontreffens lautet Herressener Promenade, 99510 Apolda.…