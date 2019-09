Yehudi-Menuhin-Preis für schönste Musikmarke

Am 3. September 2019 veröffentlichte die Royal Mail insgesamt zwölf Sondermarken zu Ehren Elton Johns. Als Motive wählte man acht Albumcover aus der Diskografie des berühmten englischen Musikers aus. Außerdem erschienen in einem Kleinbogen vier Werte, die Fotografien von Live-Auftritten Elton Johns zeigen. Die britische Postverwaltung bietet desweiteren jeweils Ersttagsbriefe mit den Sondermarken und dem…

Vom 6. bis 8. September 2019 findet in Apolda das „Heißluftballontreffen“ statt. Am Freitag, den 6. September, starten die Ballons um 17.30, am Samstag um 6.30 und 17.00 und am Sonntag um 6.30. Das ganz Besondere dabei: Mit den Heißluftballons wird auch Luftpost befördert. Die genaue Veranstaltungsadresse des Apoldaer Heißluftballontreffens lautet Herressener Promenade, 99510 Apolda.…