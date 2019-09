Tipp zum Wochenende: Kinderfest in Herford mit Fledermäusen

Die Jungen Briefmarkenfreunde Herford beteiligen sich am Kinderfest in Herfords altem Kaufmannsviertel am 21. September 2019.

Zum Fest des Weltkindertags am 21. September in Herfords historischem Radewig-Viertel sind bereits zum zwölften Mal in ununterbrochener Folge die Jungen Briefmarkenfreunde Herford mit einem Stand und einem attraktiven Belegprogramm dabei. Zum beliebten Kinderfest von 11 bis 16 Uhr werden wieder bis zu 6000 Gäste erwartet.

Kleine Hufeisennase als Stempel

Passend zu den neuen Jugendmarken 2019 mit drei Fledermausarten hat ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team einen Sonderstempel mit der Kleinen Hufeisennase im Gepäck, der nur an diesem Tag vor Ort zu haben ist.

„Mit dem Thema Naturschutz und der Abbildung einer Fledermaus präsentieren wir ein aktuelles und hochinteressantes Motiv, das nicht nur Kinder und Jugendliche begeistern wird“,

freut sich Jugendleiter Wolfgang Sander.

Natur, Umwelt und Philatelie

Er sieht die Aktion schon im Vorfeld als vielversprechende Werbung für Philatelie und Umweltschutz. Natürlich seien auch erwachsene Gäste bei der Veranstaltung herzlich willkommen. Besucher finden den Stand der Jungen Briefmarkenfreunde, die zwei Sonderumschlagmotive anbieten, direkt neben der Sonderpostfiliale mit ihrem aktuellen Markenangebot. Das Belegprogramm kann über das Bestellformular der Webseite www.briefmarken-herford.de abgerufen werden.

Für Interessenten, die die Veranstaltung nicht besuchen können, bieten die Jungen Briefmarkenfreunde als Service Belege mit dem Sonderstempel.

Kontakt: Jörg Moritz, Mindener Str. 28, 32278 Kirchlengern, E-Mail: briefmarkenfreunde-herford@web.de; schriftlichen Anfragen bitte 80 Cent Portoersatz beilegen.

© Beitragsbilder: Junge Briefmarkenfreunde Herford; Sonderumschläge mit Jugendmarke und Sonderstempel