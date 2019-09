Varianten selbstklebender Blumen﻿

in Deutschland

by Torsten Berndt

In Heft 9/19 Ihres BMS konnten wir darauf hinweisen, dass es das Folienblatt mit zehn Marken zu 1,55 Euro mit dem Buschwindröschen in zwei Varianten existiert. Nunmehr melden der Arbeitskreis Markenheftchen und die Arbeitsgemeinschaft AGF weitere Folienblätter mit Varianten. Wiederum fallen die Produkt-Nummer und die Global Trade Item Number (GTIN; früher EAN) unterschiedlich aus:

• 60 Cent (MiNr. FB 88): Produkt-Nummer 1523 01002 und GTIN 4 050357 016175; Produkt-Nummer 1620 20152 und GTIN 4 050357 016786

• 80 Cent (FB 89): Produkt-Nummer 1523 02008 und GTIN 4 050357 016441; Produkt-Nummer 1620 20153 und GTIN 4 050357 016779

• 95 Cent (FB 90): Produkt-Nummer 1523 03001 und GTIN 4 050357 017462; Produkt-Nummer 1620 20154 und GTIN 4 050357 017509.

Das Folienblatt mit Marken zu 1,55 Euro, MiNr. FB 91, liegt sogar in drei Varianten vor. Die Anordnung der Marken unterscheidet sich. Einmal beträgt der senkrechte Abstand acht, einmal 13 Millimeter. Beide Varianten tragen die Produkt-Nummer 1523 04002.

Ausführlich berichten wir in Heft 11/19 Ihres BMS über die Varianten, das am 25. Oktober erscheint.