Inhalt BRIEFMARKEN SPIEGEL im Oktober 2019

Die Oktober-Ausgabe des BRIEFMARKEN SPIEGEL führt uns diesmal nach New York, Genf und Wien, genauer gesagt zu den Vereinten Nationen. Torsten Berndt hat sich dort für Sie umgesehen. Wolfgang Jakubek erinnert sich an eine seiner spektakulärsten Auktionen, die vor 50 Jahren, im Oktober 1979, in Hamburg über die Bühne ging, und Jan Sperhake hat die Spuren christlicher Missionare in China unter die Lupe genommen.

Außerdem geht es um Weihnachtsmarken, den kleinen Gallier Asterix, um optische Täuschungen, Gewitzte Nager und zu den Skipetaren. Im aktuellen Teil liefert der BMS wieder alle Daten zu nationalen und internationalen Neuheiten des aktuellen Monats. Und gespannt sein können Sie sich auch auf das neue Abenteuer von Zinnober Zacke sowie die Briefmarke des Monats von den Färöern, die Kirchenkleidung zeigt.

Termintipps, Auktionsberichte und weitere philatelistische Themen wie etwa Schiffspost, Luftpost oder Automatenmarken runden das Servicepaket des Heftes ab.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem Oktober-Heft des BRIEFMARKEN SPIEGEL und einen schönen Herbst!

Markenbotschafter

Dank der Vereinten Nationen sprechen die Mächtigen der Welt miteinander und schießen nicht aufeinander. Vielfach konnte die Weltorganisation in den vergangenen fast 75 Jahren dank ihres Eingreifens Konflikte entschärfen oder wenigstens beenden. Seit 50 Jahren ist sie zudem postalisch in Genf, seit 40 Jahren in Wien aktiv – Zeit, den Vereinten Nationen ein kleines philatelistisches Denkmal zu setzen, was Chefredakteur Torsten Berndt übernommen hat.

Dr. Boydoso gegen Dr. Hubbard

112 Lose – nie zuvor und nie danach kam auf einer Auktion in Deutschland ein vergleichbares Angebot der Barquitos von Buenos Aires zum Ausruf. 66 Lose starteten im Tausenderbereich bis 100 000 Deutsche Mark, eines gar mit 100 000 Mark. Den Bieterwettstreit begann Wolfgang Jakubek mit einem langgezogenen „Einhunderttausend“.

Blutiges Erbe der China-Mission

Nach außen hin traten die christlichen Missionare in China als friedensstiftende Jünger Jesu auf. Real brachten sie mit ihrer Tätigkeit China aus dem Gleichgewicht und standen den Vertretern der Kolonialisierung nahe. Jan Sperhake erinnert an die Folgen der Versuche, China zu christianisieren.

Mehr verrät Ihnen ein Blick in das aktuelle Inhaltsverzeichnis

Ab heute ist der BMS 10/2019 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder direkt über unseren Vertrieb erhältlich. Alle Abonnenten haben die neue Ausgabe – wie üblich – bereits nach Hause geliefert bekommen.