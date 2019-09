Blumen mit neuen Zählnummern

in Deutschland

by Torsten Berndt

Nassklebende Blumen-Marken zu 60 und 80 Cent sowie die selbstklebende Ausgabe zu 80 Cent liegen mit neu gestalteten, rückseitigen Zählnummern vor. Die Meldungen stammen von BMS-Leser Franz Schlusche, Günter Albinger, Rundbriefredakteur der Arbeitsgemeinschaft AGF, und Dr. Matthias Schellhorn, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft RSV. Die Änderung erfolgte, da die Bundesdruckerei eine neue Zählmaschine in Betrieb nahm.

Beitragsbild: AGF-Redakteur Günter Albinger zeigt einen Streifen der 80-Cent-Marke mit neu gestalteten Zählnummern.