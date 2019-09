Tipp zur Woche: Tag der Deutschen Einheit und Tag der Briefmarke in Kiel

Der Kieler Philatelistenverein begleitet Anfang Oktober 2019 gleich zwei Tage mit einem umfangreichen Belegprogramm und jeweils einem maritimen Sonderstempel.

Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel ist 2019 Gastgeber des Bürgerfestes anlässlich der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit 2019; außerdem begeht der Philatelisten-Verein traditionell den Tag der Briefmarke.

Philatelie zum Bürgerfest

Zentral gefeiert wird der Tag der Deutschen Einheit immer in dem Bundesland, das jeweils den Bundesratsvorsitz innehat. Das Fest findet in diesem Jahr vom 2. bis 3. Oktober 2019 statt. Der Kieler Philatelisten-Verein von 1931 beteiligt sich am Mittwoch, 2. Oktober 2019 am Bürgerfest unter dem Motto „Mut tut gut!“. In der Stadtbücherei in der Kieler Innenstadt, Andreas Gayk-Straße, ist dann von 10 bis 15 Uhr eine Briefmarkenschau zu sehen; die Philatelisten sind mit passenden Sammlerbelegen am Infostand anzutreffen.

Tag der Briefmarke

Der Tag der Briefmarke findet am Sonnabend, 5. Oktober 2019, im Haus des Sports am Winterbeker Weg 49 von 9 bis 14 Uhr in Kiel statt; ebenfalls mit einem eigenen, maritimen Belegprogramm. Zudrucke und Sonderstempel zeigen dann den Kabeldampfer „Stephan“, der von 1903 bis 1913 viele wichtige Seekabel unter anderem für die Telefonie verlegt hat und somit das Zeitalter der modernen Kommunikation ein gutes Stück voran brachte. Erbaut wurde das Schiff ab 1902 in der Stettiner Vulcan Werft.

„Erlebnis: Briefmarken“-Team mit Sonderstempel

Ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team ist an beiden Tagen vor Ort. Der Sonderstempel zum Tag der Deutschen Einheit zeigt passend zum Festort ein Bild des Traditionsschiffes MS „Stadt Kiel“.

Kontakt: Genaue Bestell-Listen nach den Belegen zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel und dem Tag der Briefmarke können beim Vorsitzenden des Kieler Vereins, Michael Bergmann, Postfach 2827, 24027 Kiel, abgefordert werden. Tel.: 04340 / 4315; Fax: 04340 / 4318; E-Mail: info@kieler-philatelistenverein.de.

