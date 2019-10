Neu nummerierter Winterling

in Deutschland

by Marius Prill

Nunmehr geht es Schlag auf Schlag: Eine weitere Blumen-Marke liegt mit neuer rückseitiger Zählnummer vor, die 10-Cent-Marke mit dem Winterling. Dr. Matthias Schellhorn, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft RSV, meldet Funde in beiden Rollengrößen – 200 und 500 Stück.

Weitere Blumen im November-Heft des BMS

Ausführlich berichten wir in Heft 11/19 Ihres BMS, das am 25. Oktober erscheint, über die Varianten. Abonnenten liegt es planmäßig am 22. oder 23. Oktober vor. Sie genießen den Vorteil schnellerer Information und sparen 60 Cent pro Heft gegenüber dem Preis im Bahnhofsbuchhandel.