Tipp zum Wochenende: 130 Jahre Eisenbahn Schlettau

Das Partnerschaftskomitee Rittersgrün würdigt vom 12. und 13. Oktober 2019 zwei Eisenbahnstrecken, die vor 130 Jahren ihren Betrieb aufnahmen.

Zum Festwochenende auf dem Bahnhof in Schlettau wird es eine Art Sonderbahnpoststelle geben, wo für jedes der beiden Streckenjubiläen zwei Sonderbriefe ausgeben werden.

Erinnerung an historische Strecken wird gepflegt

Die Normalstrecke Annaberg-Buchholz nach Schwarzenberg wird heute noch touristisch durch die Erzgebirgische Aussichtsbahn betrieben. Die zweite Strecke, eine Schmalspurbahn von Grünstädtel nach Oberrittersgrün in 750 Millimeter Spurweite wurde schon 1971 eingestellt. Trotzdem wird die Erinnerung an diese Strecke entlang des romantischen Pöhlwassertales durch das Sächsische Sachmalspurbahn-Museum in Rittersgrün mit ständigen Aktionen des Betreibervereins und neugestalteten Dauerausstellungen stets am Leben gehalten.

Anzeige MICHEL

Eisenbahnen – Ganze Welt 2018

ISBN: 978-3-95402-221-2

Preis: 69,80 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Jetzt bestellen



ISBN: 978-3-95402-221-2Preis: 69,80 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.

Moderne und historische Eisenbahnmotive

Aufgelegt werden jeweils ein historisches und ein modernes Motiv der jeweiligen Strecke. Die Briefe sind mit Eisenbahnmotivmarken Individuell frankiert und sind jeweils für 4 Euro mit Sonderstempel und Sonderbahnpostbeförderung (Zusatzstempelabschlag) erhältlich.

Die Briefe der Schmalspurstrecke werden bis Schwarzenberg mit der Bahn befördert und von dort auf Wunsch mit dem Bus nach Rittersgrün, wo sie einen weiteren Zusatzstempelabschlag (5 Euro) erhalten. Zwei Sondergedenkblätter, die jeweils eine Brückenzeichnung des Schwarzenberger Autors und Künstlers Ralf Alex Fichtner („RAF“) sind ebenfalls zu haben.

Informationen zum genauen Belegprogramm und Preise: Partnerschaftskomitee, Arnoldshammer 3, 08359 Breitenbrunn; E-Mail: arnoldshammer@t-online.de.

Weitere aktuelle und zukünftige Veranstaltungen finden Sie auf den Seiten Treffpunkte, Vorträge, Jugend-Treffpunkte und Auktionskalender.

© Beitragsbilder: Partnerschaftskomitee Arnoldshammer, Schmuckumschlag und Gedenkblatt (Ralf Alex Fichtner).