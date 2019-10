Philosophisches Jubiläum: 175. Geburtstag Friedrich Nietzsches

Am 3. Oktober 2019 gab das irische Postunternehemen An Post zwei Briefmarken aus, die an die Gründung der legendären Hardrockband Thin Lizzy vor 50 Jahren erinnern. Die Gruppe um den 1986 verstorbenen Bandkopf Phil Lynott ist neben U2, Rory Gallagher oder Van Morrison einer der bedeutendsten und einflussreichsten Rock-Exporte Irlands. Die beiden 100 Cent-Werte zu…