Tipp zum Wochenende: JuPhilA 2019 in Holvede

by Birgit Freudenthal

Die „JuPhilA 2019“ am 19. und 20. Oktober 2019 steht unter dem Motto Deutschland; Ausrichter sind die Jungen Briefmarkenfreunde Harsefeld.

Am Ort des Geschehens ist das Gasthaus Heins in Holvede, gelegen zwischen Hamburg und Bremen; Beginn ist um 10 Uhr. Die JuPhilA ist eine Kombiveranstaltung: so findet die Mannschaftsmeisterschaft der Deutschen Philatelistenjugend statt, begleitend dazu werden eine Rang 2 und 3-Ausstellung der Jugend sowie der diesjährige Stiftungswettbewerb ausgerichtet. Allein zur Wettbewerbsausstellung wurden 42 Exponate zugelassen.

Jugend-Teams aus ganz Deutschland sind dabei

Zu den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften treffen sich die qualifizierten Teams aus ganz Deutschland und müssen in mehreren Wettbewerbsteilen ihr philatelistisches Geschick und Wissen unter Beweis stellen. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt die „Meisterschale“ und darf den Titel „Deutscher Mannschaftsmeister 2019 “ tragen.

Ein Sonderstempel mit dem Motiv „Öffnung des Eisernen Vorhangs vor 30 Jahren“ erinnert an den Startpunkt auf dem Weg zur Deutschen Einheit. Ein weiterer Sonderstempel befasst sich mit der Region, die auch als die „Drehscheibe des internationalen Vogel-Flugverkehrs“ gilt, und zeigt eine fliegende Wildgans. Auch Belege und Briefmarken Individuell sind zu haben.

Tag der Briefmarke im nahen Sauensiek

Parallel zur JuPhilA 2019 findet im nahen Sauensiek in „Klindworts Gasthof“ der „Tag der Briefmarke“ statt. Dort werden weitere Sonderstempel und Belege mit dem Motiv „Gaußturm“ angeboten. Weiterhin haben die Organisatoren einen Malwettbewerb organisiert. Die Prämierung der eingereichten Werke findet in Sauensiek am 19. Oktober 2019 um 15 Uhr statt.

Infos: www.juphila2019.de.

© Beitragsbilder: Juphila, Junge Briefmarkenfreunde Harsefeld; Pluskarte zur Deutschen Einheit mit thematisch passendem Sonderstempel