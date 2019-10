Tipp zum Wochenende: 25 Jahre Briefmarken-AG Domschule Schleswig

Seit 25 Jahren besteht an der Domschule Schleswig eine Briefmarken-AG. Am 25. und 26. Oktober 2019 wird dies gefeiert.



Ein Plakat mit den damals aktuellen Struwwelpeter-Jugendsondermarken rief am 25. April 1994 interessierte Schülerinnen und Schüler dazu auf, sich mit Briefmarken zu befassen.

Keine Länder, aber Sammelgebiete

Seitdem hat sich die Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung von Rüdiger Kuehn fest etabliert und ständig weiter entwickelt.

„Gemeinsam haben die Mitglieder der AG in den 25 Jahren ihres Bestehens mehrere Briefmarkensammlungen erarbeitet. Diese haben sich zum Teil schon auf nationaler und internationaler Ebene bis hin zu philatelistischen Weltausstellungen sehr erfolgreich mit anderen Exponaten in Jugendwettbewerben messen können. Mit Briefmarken kann man lernen“,

so bringt es Gruppenleiter Kuehn auf eine einfache Formel. Sammler wollten wissen, was auf den Marken zu sehen sei. Weltpolitik lasse sich so plastisch miterleben, zum Beispiel, wenn es um Länder gehe wie die UDSSR, Preußen oder die DDR, deren Geschichte heute innerhalb von Sammelgebieten nachvollziehbar ist.

Werbeschau mit Belegprogramm

Am 25. und 26. Oktober veranstaltet die AG der Domschule in der Aula ab 10 Uhr eine Briefmarkenschau, in der Exponate aus den vergangenen 25 Jahren gezeigt werden. Ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team bringt am 25. Oktober einen Sonderstempel mit dem Motiv der Schule mit; der Verein der Schleswiger Briefmarkensammler, bei dem die AG Mitglied ist, steuert Briefmarken Individuell und Umschläge bei. Ein umfangreiches Rahmenprogramm wartet auf die Besucher der öffentlichen Veranstaltung.

Kontakt: Rüdiger Kuehn, Klosterreihe 65, 24879 Neuberend; E-Mail: kuehn-elke@t-online.de.

© Beitragsbilder: Verein der Schleswiger Briefmarkensammler; Sonderumschlag mit Breifmarke Individuell und Sonderstempel