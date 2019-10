Inhalt BRIEFMARKEN SPIEGEL im November 2019

Die November-Ausgabe des BRIEFMARKEN SPIEGEL ist erschienen: Autor Walter Köcher liefert eine interessante philatelistische Herangehensweise, sich der „Lady Liberty“ anzunähern. Sein roter Faden ist ideal für den Einstieg in ein neues Sammelgebiet. Horst Teichmann berichtet einmal mehr alles Wissenswerte über die Veränderungen in der Aerophilatelie. Und wenn im ein oder anderen Fachartikel entsprechendes Chinesisch verwendet wurde, könnte Ihnen unser (nicht ganz ernst gemeintes) Philatelie-ABC weiterhelfen. Schließlich erklärt Dr. Phil dem Nachwuchsphilatelisten Zinnober Zacke, worauf er bei Kleinbogen zu achten hat. Denn man könnte ansonsten durchaus wichtige Details übersehen …

Im aktuellen Teil liefert der BMS wieder alle Daten zu nationalen und internationalen Neuheiten im November sowie die Briefmarke des Monats – in diesem Monat geht es hier um Weihnachtszuschlagsmarken. Termintipps und weitere philatelistische Themen runden das Servicepaket des Heftes ab. Wir wünschen Ihnen viel Freude und neue Erkenntnisse mit dem November-Heft des BRIEFMARKEN SPIEGEL.

Lady mit Fackel

Die Freiheitsstatue vor New York gehört zu den größten touristischen Highlights der Welt. Deshalb liefert Walter Köcher einen roten Faden für eine thematische Motivsammlung mit der „Lady Liberty“. Erfreulicherweise kann ein Thematiker zur Freiheitsstatue auf die ganze Palette modernen Materials zurückgreifen: Freimarken der USA in all ihren Varianten, Sondermarken aus aller Welt, Ganzsachen, Tages- und Sonderstempel sowie Werbeeinsätze, FDC mit diversen Zudrucken, US-Markenheftchen, Maximumkarten und so weiter.

Das Philatelie-ABC – Teil 4

In einer weiteren Folge unseres Philatelie-ABCs erklären wir, was sich hinter so ominösen Begriffen wie Rastertunnelmikroskop, Tauschkontrollmarke, Verschwörungstheorie und X verbirgt. Wissen Sie alles schon? Werfen Sie trotzdem ein Blick in die hundertprozentig korrekt recherchierten Definitionen – man lernt nie aus!

Per Luftschiff und Ballon

Viele Neuigkeiten aus der Aerophilatelie liefert Horst Teichmann, zum Beispiel: In die Jahrhundertjubiläen dieses Jahres reiht sich ein weiteres Ereignis ein, das Luftfahrtgeschichte geschrieben hat: Am 20. August 1919 erhob sich das erste nach dem Ersten Weltkrieg erbaute Zeppelin-Luftschiff. Nutzlast. Lesen Sie mehr über die technischen Daten und die Jungfernfahrt am 24. August 1919. Bis zum 5. Dezember 1919 fanden 103 Passagierfahrten statt und auch jede Menge Post war an Bord …

Ab heute ist der BMS 11/2019 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder direkt über unseren Vertrieb erhältlich. Alle Abonnenten haben die neue Ausgabe – wie üblich – bereits nach Hause geliefert bekommen.

