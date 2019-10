in Neues aus aller Welt

by Marius Prill

Zwischen dem 21. und 23. September fand in New York City der „UN-Klimagipfel 2019“ statt. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, empfing Vertreter von Nationen, Regionen und Städten, Unternehmen und Investoren sowie zivilgesellschaftlichen Organisationen. Der Gipfel befasste sich vor allem mit der Verknüpfung der Förderung von Klimaschutzmaßnahmen mit den Zielen der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“.

Während der Zusammenkunft sollten die Teilnehmenden aufgefordert, informiert und angeregt werden, ihre Maßnahmen in den Bereichen Energiewende, Klimafinanzierung, CO2-Steuer, Industriewende, naturnahe Lösungen Aktionen in Städten und Kommunen sowie Belastbarkeit zu verstärken. Der UN-Klimagipfel 2019 baute unter anderem auf den Ergebnissen des „Global Climate Action Summit (GCAS)“ und der „24. Tagung der Vertragsstaatenkonferenz (COP) der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC)“ auf.

Bewusstsein fördern

Die Postverwaltung der Vereinten Nationen, United Nations Postal Administration (UNPA), veröffentlichte am 23. September sechs Sondermarken und drei Gedenkblöcke. Die Postwertzeichen sollen auf die Konferenz hinweisen und die Aufmerksamkeit für die Themen Klima-und Umweltschutz sowie nachhaltige Entwicklung fördern. Das Motto der Briefmarken und Blocks lautet: „Ein Rennen, das wir gewinnen können. Ein Rennen, das wir gewinnen müssen.“

Mit sechs Sondermarken und drei Blocks machen die Vereinten Nationen auf Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung aufmerksam.

Die Sondermarken vom 23. September 2019 sind 55 und 115 US-amerikanische Cent, 100 und 150 Rappen sowie 80 und 90 Cent wert. Außerdem erschienen drei Gedenkblocks zu 115 US-amerikanischen Cent, 200 Rappen und 180 Cent. Alle Ausgaben wurden vom UNPA-Designer Sergio Baradat mit Bildern der Alamy Stock Photography gestaltet. Die Produktion im Mehrfarben-Offsetdruckverfahren mit Hexachrome erfolgte bei der Cartor Security Printing im französischen La Loupe. Die Briefmarken sind jeweils 50 Millimeter mal 35 Millimeter groß. Die Gedenkblocks messen jeweils 81 Millimeter mal 81 Millimeter. Von der UNPA wurden 90 000 Marken in 4 500 Bogen bei den 55-und 115 ¢-Werten, 70 000 Marken in 3 500 Bogen bei den 100-und 150 Rappen-Marken sowie 70 000 Marken in 3 500 Bogen bei den 80-und 90 Cent-Werten verausgabt. Die Auflagen der Gedenkblocks betragen 11 000 Gedenkblocks zu 115 US-amerikanischen Cent, 13 000 Gedenkblocks zu 200 Rappen und 15 000 Gedenkblocks zu 180 Cent.