Tipp zum Wochenende: Lerchen fliegen in Gaildorf

Der Großtausch des Briefmarkensammelvereins Gaildorf beginnt am 3. November 2019 um 9 Uhr im Kernersaal und dem Foyer der Limpurghalle. Parallel treffen sich die organisierten Philatelisten zur Herbst-Regionaltagung der Region Nord-Württemberg.

Die Feldlerche als Vogel des Jahres 2019 steht im Mittelpunkt des Belegprogramms, das eine Pluskarte Individuell und einen Schmuckumschlag umfasst. In der Halle dreht sich alles um Briefmarken, Münzen und Ansichtskarten.

Ein breites Handels- und Tauschangebot, eine Briefmarkenschau, der NABU-Infostand und ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team der Post bieten Informationen und zeigen die Vielfalt der Philatelie. Beratung wird auf dem Großtauschtag ebenfalls angeboten: Der Beratungsdienst des Landesverbandes wird ebenso wie erfahrene Philatelisten des Vereins für Fragen von Besuchern bereitstehen.

Besucher bewerten Vereins-Ausstellung

Auch werden die ausgestellten Exponate gerne näher erläutert. Die Besucher haben zudem die Möglichkeit, die besten der gezeigten Exponate zu küren. Die erfolgreichsten Sammlungen und deren Aussteller/innen werden dann im Rahmen der Vereinsmeisterschaft prämiert. Auch für die Teilnehmer der Besucherbefragung gibt es schöne Preise. Auf junge Briefmarkenfreunde freuen sich die Mitglieder der Vereinsjugendgruppe. Sie geben Informatioen und Startmaterial für das Hobby Briefmarkensammeln.

Der Sonderstempel der Deutschen Post würdigt das Jubiläum 40 Jahre Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Dieser Naturpark, an dessen Rand Gaildorf liegt, ist mit seiner landschaftlichen Vielfalt Heimat für viele bedrohte Tierarten. So steht neben dem Naturpark mit seinen Wäldern und Feldern die Feldlerche, der Vogel des Jahres 2019, im Mittelpunkt des Stempels. Der Stempel ist bis 15 Uhr auf der Veranstaltung erhältlich. Der Briefmarkensammlerverein hat natürlich Belege passend zum Motiv des Stempels aufgelegt. Das „Erlebnis: Briefmarken“-Team aus Pforzheim hat eine große Auswahl aus dem umfangreichen Verkaufsprogramm der Post dabei, das so nicht in der örtlichen Postfiliale zu finden ist.

Kontakt für Belege: Joachim Rupp, Prescherstraße 38 in 74405 Gaildorf; Webseite: www.bsv-gaildorf.de

© Beitragsbilder: Briefmarkensammlerverein Gaildorf, Lerche, Traktor und Lerchenfesnter auf einem Kornfeld