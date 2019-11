Neue Weihnachtsmarke der Phila-Jugend

Die Deutsche Philatelistenjugend bringt 2019 eine individuelle Weihnachtsmarke heraus, deren Reinerlös der Jugendarbeit zugute kommt.

Voraussetzung ist, dass bis zum 15. November 2019 eine ausreichende Anzahl von Bögen fest vorbestellt werden. Wer also noch Briefmarken für die Weihnachtspost braucht, sollte nicht lange überlegen und die Chance ergreifen, etwas für die Jugendarbeit zu tun. Ein Bogen besteht aus 20 Marken Individuell, jeweils gültig für Briefporto zu 80 Cent.



Vorbestellungen werden bis zum 15. November 2019 entgegen genommen, bei späterer Bestellung kann keine Lieferung garantiert werden. Bestellungen sind bitte per Mail an Heinzwe@aol.com oder per Post an Heinz Wenz, Henneystr. 35a, 54293 Trier zu richten.

Ein Bogen kostet für Vorbesteller bei der Bestellung von

einem Bogen 29 Euro

zwei Bögen 28 Euro

drei Bögen 27 Euro

fünf Bögen 26 Euro

jeweils züzüglich. Porto für die Zusendung. Die Bögen werden Ende November an die Besteller ausgeliefert. Der Reinerlös aus dem Verkauf der Weihnachtsmarken kommt der Jugendarbeit der DPhJ e. V. zugute.