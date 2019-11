Tipp zum Wochenende: Multilaterale 2019 in Luxemburg

Er ist der Pop-Star von nebenan, ein Jeans-und T-Shirt-Typ, bodenständig und ehrlich. Bryan Adams raue Raspelstimme und sein untrügliches Gespür für eingängige und leidenschaftliche Songs mit unwiderstehlichen Refrains, die man in Amerika gerne „catchy“ nennt, haben den Mann aus Kingston in der Provinz Ontario zu einem der erfolgreichsten Musik-Exporte Kanadas neben Neil Young, Leonard Cohen…

Am 2. November erscheinen die neuen Briefmarken aus dem Ausgabeprogramm 2019 der Deutschen Post AG. Blumen: Fingerhut Die Serie „Blumen“ geht am 2. November mit dem „Fingerhut“ weiter. Sein lateinischer Name lautet „Digitalis“. Die Gattung gehört zur Familie der Wegerichgewächse, in der Botanik „Plantaginaceae“ genannt. Die Dauermarke dieses Monats zeigt den Roten Fingerhut, „Digitalis purpurea“.…