Tipp zum Wochenende: Rang-3-Ausstellung in Löhne

Der Briefmarkensammlerverein Löhne wurde, ebenso wie die gleichnamige Stadt, 1969 gegründet, also vor 50 Jahren. Diesen Anlass würdigt der Verein mit einer Rang 3-Ausstellung.

Die Stadt Löhne entstand aus fünf Amtsgemeinden zum 1. Januar 1969, der „Briefmarken- und Münzen-Sammler-Verein“ folgte am 1. November desselben Jahres.

Viele Ausstellungen zeigen lebendigen Verein

Das lebendige Vereinsleben zeigt sich unter anderem in den vielen Ausstellungen, die seither im Werretal ausgerichtet werden konnten.

„Das Ausstellungswesen hat bei uns einen hohen Stellenwert“, heißt es in einer Mitteilung von Vereinsseite.

Eigentlich logisch, dass nun auch der 50. Geburtstag mit einer Rang-3-Ausstellung inklusive Jugendbeteiligung begangen wird. Die Schau, flankiert von Händlerständen, öffnet am 16. November 2019 ihre Türen in der Werretalhalle Löhne und ist auch während des Sammler-Großtausches am 17. November von 10 bis 16 Uhr zu sehen.

Schmuckumschlag mit Ulenburg

Der BSV bietet einen Schmuckumschlag an, der das Stadtwappen und die so genannte Ulenburg zeigt, ein Wasserschloss im Stil der Weserrenaissance. Es wurde wohl von 1568 bis 1570 erbaut und beherbergt im Turm eine Kolonie des Grauen Mausohrs, eine Fledermausart. Passend dazu wird ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team einen Sonderstempel mit der „Kleinen Hufeisennase“, einer weiteren heimischen Fledermausart, abschlagen. Zur Frankatur bietet sich ein Wert aus der diesjährigen Jugendmarken-Serie an.

Die Werretalhalle ist gut zu erreichen: Per Auto über das Autobahnkreuz A2/A30 und mit der Regionalbahn, bzw. weiterer Busanbindung innerhalb der Stadt.

Kontakt: Rainer Schwerin, Gumbinnener Straße 6, 32584 Löhne, Telefon: 05732 / 3640; E-Mail: schwerin_rainer@web.de.

© Beitragsbilder: Briefmarkensammlerverein Löhne; Schmuckumschlag mit Zudruck und Sonderstempel Kleine Hufeisennase.