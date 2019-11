Mit Philatelieumfrage 2019 gewinnen

in Deutschland

In einer Umfrage versucht die Deutsche Post unter anderem die Akzeptanz von Briefmarken mit Matrixcode und roten Stempelungen durch die Sammler zu ermitteln. Diese können ihre Meinung zu den womöglich neuen Ausgabe- und Stempelformen unter www.philatelieumfrage.de äußern. Auch besteht die Möglichkeit, am Schluss weitere Gedanken und Wünsche einzutragen. Die Umfrage findet selbstverständlich anonym statt. Bereits am 24. November endet die Umfrage.

Eine Gewinnmöglichkeit besteht, wenn man am Schluss seine E-Mail-Anschrift eingibt. Die Deutsche Post verlost dreimal eine exklusive Zusammenstellung der Postwertzeichen 2019 – Philatelisten bezeichnen die nicht frei verkäufliche Sammlung als „Silberling“ – und zehnmal einen Briefmarken-Wandkalender 2020.

Die WHU – Otto Beisheim School of Management führt die Umfrage im Auftrag der Deutschen Post durch. Die wissenschaftliche Leitung und Auswertung liegt in den Händen Professor Dr. Christian Schlereths.