Tipp zur Woche: Philatelie in der Sparkasse Winsen

Am 21. November 2019 lädt die Filiale der Hamburger Sparkasse (HASPA) in Winsen an der Luhe in der Rathausstraße von 10 bis 18 Uhr zum ersten Briefmarken-Tauschtag in die Schalterhallte ein.

Geplant ist sogar eine eigene Briefmarke Individuell, die „natürlich mit unserem Maskottchen Manni“ zu tun haben wird, wie Filialleiter Andreas Wolter sagt. Die Marke soll gegen eine Spende abgegeben werden, die einem Verein vor Ort zugute kommen soll.

Philatelie in der Veranstaltungsreihe der Sparkasse

Der Tauschtag ist ein absolutes Novum in der Geschichte der Filiale, gelegen in der Kreisstadt des Landkreises Harburg vor den Toren Hamburgs. Eingebettet ist er in ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm der Sparkasse unter dem Motto „Filiale der Zukunft“. Filialleiter Wolter, selbst Briefmarkensammler, kam auf die Idee, diese Tauschmöglichkeit anzubieten. Auch der Briefmarkensammlerverein Lüneburg hat sein Kommen zugesagt. Für die Besucher gibt es zudem die Möglichkeit, eigene Stücke oder ererbte Sammlungen schätzen zu lassen.

Der Filialleiter hofft auf regen Zuspruch:

„Wir werden möglichst viele unserer Kunden über unsere Filiale und die eigene Instagram-Seite ,haspa_winsen’ einladen und dort auch alle weiteren Aktivitäten vorstellen“

sagt Andreas Wolter. Wird die Veranstaltung gut angenommen, dann soll der Tauschtag auch im kommenden Jahr ausgerichtet werden. Aufmerksamkeit in der örtlichen Presse hat die Veranstaltung bereits gefunden.

Kontakt: HASPA Winsen/Luhe, Andreas Wolter, Filialleitung, Tel. 040 3579/1105, Fax: 04171 64528, Andreas.Wolter@Haspa.de.

© Beitragsbild: Muster der Briefmarke Individuell; HASPA Winsen