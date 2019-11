Tipp zum Wochenende: Hospizfest mit Philatelie

in Deutschland

by Birgit Freudenthal

Der mittlerweile dritte Zehnerbogen Briefmarken Individuell für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach am 24. November am Tag der Offenen Tür erhältlich.

Die abgebildeten zehn Zeichnungen wurden von den kranken Kindern während der Maltherapie zusammen mit der Kunsttherapeutin geschaffen. Die Motive stehen in ihrer Farbfreude ihren beiden Vorgängerbögen in nichts nach. Ab sofort kann der Bogen bestellt werden.

Direktverkauf und Bestellung nötig

Der Verkauf an Besucher findet am Tag der Offenen Tür im Hospiz statt. Dann kann man sich in Bad Grönenbach ein Bild von der Arbeit des Kinderhospizes machen. Im vergangenen Jahr war erstmals die Philatelie beim Tag der Offenen Tür im Hospiz vertreten.

Der Preis pro Bogen beträgt: 16 Euro (8 Euro Frankaturwert plus 8 Euro Spende für das Kinderhospiz St. Nikolaus). Rückfragen und Vorbestellungen von Zehnerbögen der Ausgabe zum „Tag der offenen Tür 2019“ bitte nur an die unten stehende Anschrift.

Kontakt per E-Mail ist erwünscht: Dieter Simon, Oberehesberg 13, 95355 Presseck, Tel. 09223/243 oder 09261/94416, E-Mail: simon.oberehesberg@gmx.de.

Infos zum Hospiz: www.kinderhospiz-nikolaus.

