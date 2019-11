Dr. Andreas Birken

Ab 19. Dezember 2019 läuft in den Kinos überall auf der Welt der nächste Teil der legendären Science Fiction-Reihe „Star Wars“ an. Er trägt den Titel „The Rise of Skywalker“, „Der Aufstieg Skywalkers„, und stellt die neunte Episode der mittlerweile drei filmischen Star Wars-Trilogien dar. Aus diesem Anlass gibt die britische Royal Mail am 26.…