Tipp zum Wochenende: Mettenschicht 2019

Das Partnerschaftskomitee Rittersgrün gibt Ende November 2019 wieder einen Zwei-Länder-Brief zur „ehrwürdigen Vorbereitung“ der 12. Mettenschicht in der Kirche Rittersgrün heraus.

Die Kirche zu Rittersgrün wurde vor 326 Jahren geweiht. Der damalige Kurfürst Johann Georg III. von Sachsen hatte den Rittersgrünern das Grundstück der alten Ruine eines Hammerherrenhauses (Escherscher-Hammer) zum Bau einer Kirche geschenkt. Mettenschichten, immer um Weihnachten herum, erinnern an die letzte Schicht des Jahres in den Bergwerken des Erzgebirges, wo man damals Silber und Eisenerze in schwerer körperlicher Arbeit förderte.

Montanregion ist Welterbe



Von alters her waren die Bergleute fromm und gottesfürchtig — so wurde zu Beginn einer jeden Mettenschicht eine Bergandacht abgehalten. Die Vorbereitung der neuzeitlichen Mettenschicht findet am 20. Dezember 2019 statt. Auf seiner Sitzung vom 7. Juli 2019 ernannte das UNESCO-Welterbekomitees die Montanregion Erzgebirge/ Krušnohořy zum Weltkulturerbe.

Der aktuelle Sonderstempel würdigt dies Ereignis, ebenso wie der Zudruck des Zwei-Länder-Briefs. Das Stempelmotiv zeigt die Heilige Familie nach einem böhmischen Glasfenster. Ein Teil des Erlöses aus dem Belegverkauf kommt der Förderung grenzübergreifender Kontakte zugute.

Brief und Sondergedenkblatt

Neben dem Brief wird auch ein Sondergedenkblatt angeboten, das ebenfalls mit deutsch-tschechischen Frankaturen, dem Sonderstempel der Deutschen Post sowie dem Weihnachtssonderstempel aus Bozi Dar (Gottesgab) verausgabt wird. Der entsprechende tschechische Weihnachtssonderstempel wird erst zwei Tage vor Indienststellung in Prag bei Ceska Posta veröffentlicht, sodass hier nur ein Muster mit deutschem Stempel gezeigt werden kann.

