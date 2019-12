Münzenmarkt spezial: Goldmünzen als Anlageform

Auch bei uns im PHILAPRESS-Verlag Göttingen weihnachtet es sehr, liebe Leserinnen und Leser, und so gibt es zum Jahresende als kleines Dankeschön einen ganz besonders reich gedeckten Gabentisch für Sie. Für jeden der insgesamt 24 Tage bis zum Heiligen Abend erwartet Sie ein attraktiver Preis, der in keiner philatelistischen Bibliothek fehlen darf … Bei unserem…

Ab 19. Dezember 2019 läuft in den Kinos überall auf der Welt der nächste Teil der legendären Science Fiction-Reihe „Star Wars“ an. Er trägt den Titel „The Rise of Skywalker“, „Der Aufstieg Skywalkers„, und stellt die neunte Episode der mittlerweile drei filmischen Star Wars-Trilogien dar. Aus diesem Anlass gibt die britische Royal Mail am 26.…