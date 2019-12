Heidi in Gotha: Stempel zur neuen Sondermarke

An ihrem Ersttag, dem 5. Dezember 2019, präsentiert man im Herzoglichen Museum Gotha die Sondermarke „Heidi“ aus der Serie „Helden der Kindheit“. Zum diesem Anlass legten die Stadt Gotha und die Deutsche Post einen Sonderstempel und eine EB-Maximumkarte auf.

Heidi ist eine literarische Schöpfung der Schweizer Autorin Johanna Spyri. Erzählt werden die Abenteuer des fünfährigen Waisenkinds in zwei Romanen: „Heidis Lehr-und Wanderjahre“ und „Heidi kann brauchen, was es gelernt hat“. Die Heidi-Geschichten wurden in über 50 Sprachen übersetzt. Seit der Veröffentlichung in den Jahren 1879 und 1881 kam es zu zahlreichen internationalen Adaptionen in Filmen, Zeichentrickserien sowie Musicals.

Abgeschlagen wird der Stempel zur Heidi-Marke am 5. Dezember durch das „Erlebnis Briefmarken“-Team Berlin im Herzoglichen Museum Gotha, Schlossplatz 1, 99867 Gotha und in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr. Außerdem kann man den Sonderstempel unter der Adresse Deutsche Post AG, Niederlassung Multikanalvertrieb, Sonderstempelstelle, Brief: 92627 Weiden/Fracht: Franz-Zebisch-Str. 15, 92637 Weiden bestellen.

