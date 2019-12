Auktionatoren Spezial

in AuktionatorenSpezial

Die „Jagd“ nach außergewöhnlichen Sammlerstücken ist faszinierend und vielseitig. Versteigerungen bieten einen oft aufregenden Rahmen für den Handel mit seltenen Preziosen. Was unter den Hammer kommt, liefert häufig Diskussionsstoff für Käufer und die, die es gerne gekauft hätten. Im neuen AuktionatorenSpezial werfen wir einen Blick auf Auktionslose sowie hinter die Kulissen der Auktionshäuser.

Was erwartet Sie?

Im Editorial geht Birgit Freudenthal der Frage nach, wie potenzielle Verkäufer Käufer finden können und welch wichtige Rolle dabei Auktionshäuser spielen.

Auch das Briefmarken Auktionshaus Köhler nimmt sich beider Handelsparteien an und gibt praktische Ratschläge für Einlieferer und Bieter.

Seinen 100. Geburtstag beging das Braunschweiger Traditionshaus Karl Pfannkuch & Co. Briefmarkenhandlung in diesem Jahr, lesen Sie Details über die besondere Atmosphäre im Auktions- und Handelshaus.

Zwei seiner Lieblingsstücke präsentiert das Auktionshaus Siegfried Deider und zeigt den Reiz der Besonderheiten, die sich auf Versteigerungen erstehen lassen, auf.

Auch Auktionshaus Ulrich Felzmann, Delcampe, Dr. Reinhard Fischer Auktionshaus, Emporium Hamburg, Auktionshaus BBA-Therese Weiser Nachf., Auktionshaus Schlegel, Auktionshaus für historische Münzen und Medaillen, Künker, Auktionshaus Loth, Rauhut & Kruschel Briefmarken-Auktionshaus, Teutoburger Münzauktion GmbH sowie Wolfgang Jennes und Peter Klüttermann geben einen illustrierten Einblick in ihr Portfolio.

Zu einer originellen Abenteuerreise entführt Sie schließlich das Auktionshaus Christoph Gärtner in Person des Gründers und Geschäftsführers – mehr wird hier noch nicht verraten!

Kostenloses Exemplar des AuktionatorenSpezial:

All diese spannenden Themen finden Sie in dem neuen Sonderheft AuktionatorenSpezial, das dem BRIEFMARKEN SPIEGEL 1/2020 beiliegen wird.