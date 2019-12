Tipp zum Wochenende: Weihnachten an Bord mit Tausch in Kiel

in Deutschland

by Birgit Freudenthal

Am 15. Dezember richtet der Kieler Philatelistenverein eine Briefmarkenschau und einen Großtauschtag aus. Geöffnet ist der „Kaiser-Friedrich-Saal“ im Vereinsheim Hasseldiekskammer 2 von 9 bis 14 Uhr.

Gezeigt werden Weihnachtsmarken und Stempel aus Österreich und anderen Ländern. Ein Weihnachts-Sonderstempel der Deutschen Post mit passendem Belegprogramm des Vereins steht zur Verfügung.

Weihnachten fern der Heimat



In diesem Jahr ist das Programm der Fregatte „Hamburg“ (F 220) im Rahmen der Operation „Sophia“ gewidmet. Seit Februar 2016 schon trägt die NATO zur Erstellung eines Lagebilds für die griechische und türkische Küstenwache sowie die europäische Grenzschutzagentur FRONTEX in der Ägäis bei. Ziel ist es, den Informationsaustausch und Reaktionszeiten zu verbessern, damit nationale Behörden gegen Schlepper und ihre Netzwerke vorgehen können. Auch Soldatinnen und Soldaten der Besatzungen vieler Schiffe feiern alle Weihnachten – teils fern der Heimat.

Schriftliche Bestellungen und Belegprogramm per Kontakt: Kieler Philatelisten-Verein von 1931 e.V.; Michael Bergmann, Postfach 2827, 24027 Kiel. Tel: 04340 / 4315; Fax: 04340 / 4318; E-Mail: info@kieler-philatelistenverein.de.

© Beitragsbild: Kieler Philatelistenverein; Schmuckumschlag mit Zudruck und Sonderstempel.