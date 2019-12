Inhalt BRIEFMARKEN SPIEGEL im Januar 2020

Ein frohes, gesundes und glückliches Sammlerjahr 2020 wünscht Ihnen Ihr BRIEFMARKEN SPIEGEL-Team. Was Sie im neuen Jahr alles erwartet, zeigen wir auf den Seiten mit dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post und acht Seiten Postverwaltungen Spezial für die internationalen Neuheiten mehr als ausführlich. Außerdem können Sie in unserer traditionellen Umfrage die „Die Schönste 2019“ wählen – viel Spaß auch dabei!

Auch redaktionell erwarten Sie spannende Beiträge: Der hart umkämpfte Balkan ist das Thema der Titelgeschichte von Dietrich Ecklebe. Europa und die Weltmeere sind die Reiseziele unserer Länder-Spiegel-Reporter. Hier reicht das Spektrum vom Katastrophen-Monster bis zu Walfängern. Riga auf Postkarten betrachtet Jan Sperhake im Ansichtskarten-Spiegel, Helmut Caspar nimmt in der Numismatik-Abteilung die Hand ans Ohr und Zinnober schlägt sich mit österreichischen Bandwürmern rum.

Im aktuellen Teil liefert der BMS wieder alle Daten zu nationalen und internationalen Neuheiten im Januar sowie die Briefmarke des Monats – in diesem Monat geht es um eine Weihnachtscollage aus Luxemburg. Weitere philatelistische Themen komplettieren das Servicepaket des Heftes. Das Heft ist ab heute im Handel erhältlich. Als Abonnent können Sie die Hefte bequem, etwas früher und preisgünstiger direkt nach Hause bekommen.

Zentrum des Reichs

Die Phasen in denen auf dem Balkan Ruhe herrschte sind bedauerlich kurz. Autor Dietrich Ecklebe wagt sich in den Kosovo und berichtet über die serbische Herrschaft am Beispiel orthodoxer Kirchen und Klöster bis zum Zerfall des jugoslawischen Staates in den 1990er-Jahren.

Postverwaltungen Spezial

Recherchearbeit abgeschlossen: Die gesamte Redaktion hat weltweit nach den Neuausgaben im Jahr 2020 geforscht. Lesen Sie ab Seite 48, welche Neuheiten Sie im kommenden Jahr erwarten. Über 40 Länder von Åland bis zu den Vereinigten Staaten und den Vereinten Nationen sind gelistet.

Die Schönste 2019

Alle Jahre wieder möchten wir von Ihnen wissen, welche deutsche Neuheit Sie für die schönste des Jahres halten. Stimmen Sie also ab bei der Wahl „Die Schönste 2019“!

Mehr verrät Ihnen ein Blick in das aktuelle Inhaltsverzeichnis

