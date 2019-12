Tipp zum Wochenende: Grosstausch in der Friedensstadt Osnabrück

Der Verein für Philatelie und Numismatik (vphn) Osnabrück lädt am 28. Dezember 2019 von 9 bis 15 Uhr in die Osnabrückhalle am Schlosswall zum Grosstausch in der „Friedensstadt“ ein.

Die vielen Sammler und die Händler aus ganz Deutschland sorgen für ein vielfältiges Angebot. Das Belegprogramm mit Umschlag, Karten und Sonderstempel befasst sich mit dem Volksbund, der im Dezember 1919 gegründet wurde und somit 100 Jahre alt wird.

Akteur der Erinnerungskultur

Ursprünglich war der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge eine Bürgerinitiative zur Pflege von Friedhöfen und Gräbern Gefallener des Ersten Weltkrieges. Heute erhält und betreut der Volksbund Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft im Ausland, hilft Angehörigen bei der Gräbersuche und entwickelt die Kriegsgräberstätten weiter zu Lernorten der Geschichte. Dieser „Akteur der Erinnerungskultur“ steht auf der großen Börse mit Tauschtag in Osnabrück am 28. Dezember im Mittelpunkt des Belegprogramms.

Sonderstempel mit Volkbund-Logo



Der Sonderstempel trägt das Logo des Volksbundes im Motiv. Als Besonderheit wird es Umschläge mit Werteindruck des Motivs „Nie wieder Krieg“ geben. Das historische Plakatmotiv von Käthe Kollwitz war 2014 auf einer Bund-Marke erschienen. Auch ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team wird auf der Börse vertreten sein sein; Sammler können zudem in einem eigenen Bereich tauschen, ohne einen Tisch mieten zu müssen. Auf Wunsch gibt es jede Menge Informationen zum Hobby, und wie immer freut man sich auf junge Sammler.

Kontakt/Bestellung Sonderbelege: Wilfried Damerow, Meller Str. 249, 49084 Osnabrück, Wilfried.damerow@t-online.de, www.vphn-os.de.

© Beitragsbild: vphn Osnabrück; Schmuckumschlag mit Zudruck und Sonderstempel; Werteindruck „Nie wieder Krieg!“ .