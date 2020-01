Tipp zum Wochenende: Tausch in Fürstenried

Am 12. Januar 2020 laden die Vereine der „Arbeitsgemeinschaft der Münchner Philatelistenvereine“ von 9 bis 14 Uhr in den Bürgersaal nach Fürstenried zum Großtauschtag ein.

Schloss auf Schmuckumschlag

Ausnahmsweise mal kein Brunnen prangt auf dem Schmuckumschlag zum ersten Großtauschtag der „ArGe der Müncher Philatelistenvereine“ im neuen Jahr. Das namengebende Schloss Fürstenried kommt dabei erstmals mit seiner Eingangsansicht auf dem Umschlag im Zudruck zu Ehren. Beim Tauschtag dabei ist wieder ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team, das den passenden Sonderstempel mit Schloss im Gepäck hat.

Wie in den Jahren zuvor bietet die ArGe München allen, die nicht zum Tauschtag kommen können, aber Interesse am Umschlag haben, einen Service an. Der gestempelte Umschlag kann in haushaltsüblichen Mengen bei Harald Steinig zum Preis von drei Euro angefordert werden (blanko 1,50 Euro); zuzüglich dem normalen Porto.



Kontakt: Harald Steinig, Millöckerweg 1, 82538 Geretsried, Telefon: 08171 / 2385800; E-Mail: hh.steinig@gmx.de. Bei Bestellungen sollte immer eine Festnetznummer für eventuelle Rückfragen angegeben werden; Handynummern bleiben unberücksichtigt.

© Beitragsbild: Schmuckumschlag mit montiertem Stempel der ArGe München zum Grosstausch