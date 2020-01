Weiden liefert nicht

Vor rund einem dreiviertel Jahr versprach die Deutsche Post, dass die Versandstelle die selbstklebende Automatenmarke, Michel-Nummer 10, liefern werde. Zahlreiche Philatelisten, die daraufhin in Weiden bestellten, erhielten schriftliche Bestätigungen. Nunmehr machte die Deutsche Post einen Rückzieher. „Aus technischen Gründen können wir die selbstklebenden Automatenpostwertzeichen nicht anfertigen“, teilte sie in einer Pressemitteilung mit. Die ATM stammt…

Am 11. Januar 1995 wurde in Frankfurt am Main das Fritz Bauer-Institut eröffnet. Die interdisziplinäre Forschungs-und Bildungseinrichtung untersucht und dokumentiert die Geschichte der nationalsozialistischen Massenverbrechen, speziell des Holocaust, und deren Wirkung bis in die Gegenwart. Das Fritz Bauer Institut wurde vom Land Hessen, der Stadt Frankfurt am Main und dem Förderverein Fritz Bauer Institut e.V.…