Tipp zum Wochenende: Beethoven in Hiddenhausen

Am 26. Januar 2020 öffnet der Wittekind-Tauschtag der Briefmarkengilde Wittekind Herford von 9 bis 14 Uhr seine Türen an einer neuen Adresse im Treffpunkt Sundern, Untere Wiesenstrasse 55 in Hiddenhausen.

Erfolgsgeschichte Tauschtag



Bereits im zehnten Jahr in Folge richtet die Briefmarkengilde Herford in Hiddenhausen den beliebten „Wittekind-Tauschtag“ aus – eine kleine Erolgsgeschichte. Das attraktive Belegprogramm würdigt Ludwig van Beethoven, der als der meistgespielte Komponist klassischer Musik gilt. Passend zur neuen Marke, die das ausgerufene Beethovenjahr 2020 philatelistisch begleiten wird, legt der Verein zwei Sonderumschläge auf. Der Sonderstempel, der vor Ort in Hiddenhausen nur am 26. Januar 2020 erhältlich ist, zeigt ein stilisiertes Bild des Komponisten mit Noten der Ode an die Freude und Europasymbol. Ludwig van Beethoven kann heutzutage als einer der wichtigsten Botschafter der europäischen Kultur betrachtet werden. Seine Werke zählen zum kulturellen Erbe der Menschheit. Das Interesse an seiner Musik ist seit Jahrhunderten ungebrochen.

Werbeschau der Jugendgruppe



Parallel zu der Tausch- und Sammlerbörse zeigt die Briefmarkengilde Auszüge aus preisgekrönten Ausstellungssammlungen der Jugendgruppe, die nach Vereinsangaben auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken kann. Traditionell ist auch ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team mit einer gut sortierten Markenauswahl vor Ort. Das Veranstaltungsgebäude ist über die Autobahnen A2 und A 30 und über die Bundesstraßen B 61 und B 239 gut zu erreichen. Parkmöglichkeiten sind in der Nähe ausreichend vorhanden. Informationen zum Tauschtag, eine Anfahrtskizze und das Belegprogramm können gegen 80 Cent Portoersatz bei der Briefmarkengilde Wittekind Herford, Rüdiger Griese, Siedlungstraße 17, 32120 Hiddenhausen, E-Mail: briefmarkenfreunde-herford@web.de angefordert werden. www.briefmarkengilde.de.

