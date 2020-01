Tipp zum Wochenende: Markenübergabe Pressefreiheit in Meiningen

Für den 24. Januar 2020 ließ der Meininger Briefmarkensammlerverein e.V. zwei Sonderstempel und einen EB-Brief auflegen. Anlass ist die Präsentation der deutschen Sondermarke „Pressefreiheit„. Sie wurde am 2. Januar 2020 ausgegeben. Die Marke wird am 24. Januar 2020 im Volkshaus Meiningen in der Landsberger Straße 2b, 98617 Meinigen vorgestellt. Meiningen liegt in Thüringen und hat…