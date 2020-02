DHL nimmt Preiserhöhung zurück

Zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31. Januar 2020 gab die Österreichische Post eine Briefmarke aus. Eigentlich war der Brexit auf den 29. März 2019 terminiert. Am Ende dauerte es länger. Datum überdruckt Dieser Umstand ist am Überdruck der 32,5 mal 40 Millimeter großen Sondermarke aus Österreich zu erkennen. Der Wert war bereits…