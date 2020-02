Winterling aus neuer Druckerei

in Deutschland

by Torsten Berndt

Das Folienblatt mit dem Winterling, MiNr. 3430 und FB 81, entstand in einer neuen Auflage. Diese entdeckte als erster BMS-Leser Wolfgang T. Bartenschlager. Auf der Verpackung sah er einen Hinweis auf die Druckerei Johan Enschedé in Haarlem. Die Erstauflage entstand bei Bagel Security-Print in Mönchengladbach.

Auf BMS-Nachfrage teilte Erwin Nier, Pressesprecher der Deutschen Post, mit: „Ihr Leser hat dies völlig richtig erkannt und korrekt wiedergegeben – die Auflage wurde bei Johan Enschedé, Haarlem, gedruckt.“ Nunmehr werden Spezialisten die Folienblätter aus den Niederlanden genauer unter die Lupe nehmen und Details wie die Stanzung, die Rasterungen und anderes prüfen. Die philatelistische Jagdsaison ist eröffnet.