Folienblätter Marienplatz und Grautöne

Mit zwei neuen Folienblättern wartet die Deutsche Post am 2. April auf. Eines enthält die Sondermarke „U-Bahnhof Marienplatz“ zu 95 Cent, eines die Ausgabe „Zwei Grautöne“ zu 1,10 Euro. Die Deutsche Post stellte die Folienblätter mit jeweils zehn Marken in einer Werbeaussendung vor.

Details finden Sie in Heft 4/20 Ihres BRIEFMARKEN SPIEGEL. Das Heft kommt am 27. März in den Einzelhandel. Zwei, drei Tage zuvor liegt es in den Briefkästen der Abonnenten, die nicht nur schneller informiert sind, sondern auch pro Heft 80 Cent gegenüber dem Preis im Einzelhandel sparen.

