Abgesagt: MILANOFIL 2020

Die Weltausstellung MILANOFIL wird 2020 nicht stattfinden. Dies bestätigte Emanuela Agamennone von Poste Italiane soeben auf DBZ-Anfrage. Der Hintergrund dürfte in der Ausbreitung des Coronavirus im Mailänder Umland liegen. Der Stempel 05/036 der Deutschen Post, gemeldet in der DBZ 6/2020, wird voraussichtlich zurückgezogen.

Die Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Forschungsmethoden für den Einsatz in der Philatelie ist beeindruckend. Wir stellen die Erkenntnisse eines mehrköpfigen Teams in unserem Titelthema vor. Außerdem blickt Walter Havemann auf die Geschichte des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook zurück und zeigen Michael Hampels Porträt zum Umweltanalytiker Edward Frankland. Außerdem haben unsere Autoren wieder allerhand spannende Themen in…

Am 2. April erscheinen zwei neue Folienblätter. Darüber informierte die Deutsche Post in einer Werbeaussendung. Die Folienblätter enthalten jeweils zehn Marken der Sondermarken „U-Bahnhof Marienplatz“ zu 95 Cent und „Zwei Grautöne?“ zu 1,10 Euro. Einzelheiten erfahren Sie in Heft 7/2020 Ihrer DBZ. Es erscheint am 13. März. Abonnenten erhalten ihr Heft zwei, drei Tage zuvor.…