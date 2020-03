Philapress-Verlag sagt die Teilnahme an der Philatelia München 2020 vorsorglich ab

Aus Präventionsgründen sagt der Philapress Verlag seine Teilnahme an der Briefmarkenmesse PHILATELIA in München ab. Das aktuelle Messemagazin in gedruckter Form und die Motivkarte des BRIEFMARKENSPIEGELs sind trotzdem vor Ort zu erhalten: Magazin und Grußkarte sind am Eingang der Messehalle für die Besucher deponiert – so lange der Vorrat reicht.

Wer vorhatte, sich am Verlagsstand mit aktuellen Magazinen und Verlagssonderprodukten wie dem Münzenmarkt, Social Philately oder Werte Bewahren zu versorgen, sollte sich direkt an den Vertrieb des Verlags in Göttingen wenden. Dort wird das gewohnte Messepaket geschnürt und dann per Post zugestellt.

Ansprechpartnerinnen und Adresse:

Kundenservice

Ursula Oberdieck

Birgit Lüder

Sandra Voigt

BRIEFMARKEN SPIEGEL

Postfach 200251

37087 Göttingen

Telefon: +49 (0) 551 / 901 520, 521 und 356

Telefax: +49 (0) 551 / 901 525

E-Mail senden