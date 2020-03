Plusbriefe Sesamstraße

Am 2. März ist parallel nass- und selbstklebend eine Sondermarke zur Sesamstraße erschienen. Dazu legte die Deutsche Post eine Packung mit drei Ganzsachen auf, die 4,90 Euro kostet. Auf den Schmuckzudrucken der drei Umschläge erscheinen Figuren der Sesamstraße. Die Packung enthält zudem drei Klappkarten. Die Weidener Versandstelle vertreibt die Packung unter der Artikelnummer 144600380.

Leider erreichte uns die Information zu spät für Heft 3/20 Ihres BMS. In Heft 4, das am 27. März in den Einzelhandel kommt, stellen wir die Ausgabe vor. Zwei, drei Tage zuvor liegt das Heft in den Briefkästen der Abonnenten, die nicht nur schneller informiert sind, sondern auch pro Heft 80 Cent gegenüber dem Preis im Einzelhandel sparen.

Anzeige MICHEL

Fische – Ganze Welt 2017

1. Auflage, 900 Seiten, kartoniert

Preis: 69,80 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Jetzt bestellen



1. Auflage, 900 Seiten, kartoniertPreis: 69,80 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.