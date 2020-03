Belegprogramm: Elise spielt in Germering

Am 20. März 2020 bringt der Verein der Briefmarkenfreunde Nürtingen einen Sonderstempel heraus. Anlass ist der 250. Geburtstag Friedrich Hölderlins. Der berühmte Dichter wuchs in der gegenwärtig etwa 41 000 Einwohner zählenden Stadt im heutigen Baden-Württemberg auf. Zur Welt kam er am 20. März des Jahres 1777 in Lauffen am Neckar. Ausstellung im Rathaus Nicht…