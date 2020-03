OSTROPA auf den Herbst verschoben

Die Sondermarke und die Gedenkmünze zur Fußball-Europameisterschaft werden nach der Verschiebung des Turnieres dieses Jahr nicht erscheinen. Das teilte das Bundesministerium der Finanzen auf DBZ-Anfrage mit. Nunmehr sollen die 80-Cent-Marke und die 20-Euro-Silbermünze 2021 in Umlauf kommen. Für beide war als Ausgabetag der 4. Juni geplant. Titelabbildung: BVA /Bundesverwaltungsamt

Wegen der Coronakrise musste das Organisationskomitee der OSTROPA die internationale Ausstellung auf den Herbst verschieben. Gemeinsam mit dem Russischen Haus in Berlin werden die Verantwortlichen einen neuen Termin finden. Geplant war die OSTROPA für Ende Juni. Die DBZ wird ihre Berichterstattung zur Veranstaltung fortführen. Bildnachweis Titelbild: Image by Gerd Altmann from Pixabay